Kadıköy'de 5 katlı binada yangın paniği



Yangın saat 13.00 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Yazar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katında çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Yavuz Güneri Doğusoy ve eşi dışarı çıkarken ve apartman sakinleri de tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Daire sakini Yavuz Güneri Doğusoy, tekerlekli sandalye ile apartmandan çıkartılarak tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Mahalle sakini Muhammet Eryüksel, "İtfaiyeyi aradık. Doğalgazı kapattık yangın büyümesin diye. Aspiratörden çıkmış yangın. İçeride yaşlı amca varmış. Çıkarttılar." dedi.