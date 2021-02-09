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09.02.2021 - 01:49 | | AA

Kadıköy'de gözaltına alınan 53 kişi serbest bırakıldı

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 53 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Kadıköy'de gözaltına alınan 53 kişi serbest bırakıldı

 

HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta, Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerin hakimlik sorguları tamamlandı.

Anadolu Sulh Ceza Hakimlikleri, tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 33 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 53 kişinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlikler, 53 şüpheli hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı", "konutu terk etmeme" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan değişik adli tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

33 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Kadıköy'de 4 Şubat'ta gerçekleştirilen izinsiz gösteride toplam 65 şüpheli gözaltına alınmış, bu şüphelilerden 4'ü yaşı küçük olduğu gerekçesiyle emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 61 şüpheliden 8'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Savcılık, 33 şüpheliyi "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmaları istemiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

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