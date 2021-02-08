MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi
ABONE OL
08.02.2021 - 20:45 | | Halil Sadri YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Kadıköy'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen izinsiz eylemler gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

 

Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 

8 ŞÜPHELİ SERBEST

Savcılık, 8 şüpheliyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.

İstanbul'da fırtına çatıları uçurduMeteorolojinin bugün için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul'da birçok bölgede çatılar uçtu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste çok kritik tablo! Bir iyi bir de kötü haber...

Son dakika: Koronavirüste çok kritik tablo! Bir iyi bir de kötü haber...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet