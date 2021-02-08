Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

8 ŞÜPHELİ SERBEST

Savcılık, 8 şüpheliyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.