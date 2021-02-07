Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken parklar doldu taştı. Güneşli havayı gören vatandaşlar aileleriyle birlikte dışarı çıktı. Kadıköy'de bulunan Göztepe, Özgürlük ve Yoğurtçu parklarına gelenlerin kimi piknik yaptı, kimi çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da maskelerini takmadıkları görüldü.

POLİS UYARDI

Polis otosundan yapılan anonslarla parkta bulunan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler, izin belgeleri bulunmadığı halde parkta vakit geçiren vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Çocukları ile birlikte parka gelen bir vatandaş, "Hastaneye getirdik çocuğu. Tahlil istediler tahlilleri verdik. Sakinleşsin ondan sonra iğne yapılacağını söylediler. Tekrar sakinleştirip götüreceğiz doktorumuza" dedi. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından vatandaşlar parkı terk etti. Parklarda yapılan denetimlerde 52 kişiye kişi başı 3 bin 480 liradan toplam 180 bin 960 lira ceza yazıldı. Kadıköy'de hafta sonu yapılan denetimlerde ise 326 kişiye 1 milyon 134 bin 480 lira cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar meydanlarındaki dikkat çeken kalabalık kameralara yansıdı. Sokaktaki her vatandaşın ise bir bahanesi vardı. Kimisi alışverişe çıktığını, kimisi eczaneye gittiğini, kimisi ise kan vermek için dışarıda olduğunu belirtti. Bazıları ise hava güzel olduğu için evde duramadığını, güneşli havadan yararlanmak için çocuklarını dışarı çıkarmak istediğini söyledi.



KİMİSİ MARKETE, KİMİSİ ECZANEYE…

Eşi ve çocuğu ile dışarı çıkan bir vatandaş, “Eşim kan vermek için çıktı. Biz de o sırada çocuklar hava alsın istedik. İnanın evlerde bunaldık. Ama sabırla da bekliyoruz pandeminin bitmesini yapacak bir şey yok" dedi.

Bebeğini dışarıya çıkaran bir çift ise, “Duramadık evlerde. Biraz hava alsın diye bebeği çıkaralım dedik. Hafta içi işten güçten vakit olmuyor. Yasaklar korkutuyor tabi ki ama yapacak bir şey yok. Alışveriş bahanesiyle çocuk hava alsın istedik. Alışveriş tabi ki bahane. Hava almaya çıktık" dedi. Bir vatandaş ise, “Evde duramıyoruz artık. Alışveriş diye çıktık ne yapalım. Çok daraldık. Alışveriş bahane, hava almak şahane" diye konuştu.

Bebek Sahili'ne gelen vatandaşların bazıları yürüyüş ve koşu yaparken, bazıları ise köpek gezdirdi. Bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Bebek sahilindeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

