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27.07.2020 - 17:16 | | DHA

Kadıköy'de korkutan yangın

Bostancı'da 7 katlı bir binanın 5'inci  katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev sahibi yaralandı.

Kadıköy'de korkutan yangın

Yangın, saat 15.00 sularında İstanbul Kadıköy Bostancı'da Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde, 7 katlı binanın 5'ci katındaki mutfakta çıktı. Dumanları fark eden komşular durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri hemen binayı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlere müdahale eden daire sakini Yılmaz Pamuktan'ın eli ve ayakları yanarak yaralandı.

Sağlık ekipleri Pamuktan'ı ambulansa alarak ilk müdahalesini yaptı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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