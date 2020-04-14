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14.04.2020 - 11:00 | | DHA

Kadıköy'de minibüslerde sosyal mesafe denetimi

İstanbul Kadıköy'de trafik ekipleri tarafından minibüslerde sosyal mesafe denetimi yapıldı. Sosyal mesafe kuralına ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler cep telefonu ile konuşan bir sürücüye ceza kesti.

Kadıköy'de minibüslerde sosyal mesafe denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Kadıköy'de minibüslerde denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi. Sivil ekipler sürücülerin ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Minibüs sürücüsü Serkan Çelik "Yolcuların sağlığı açısından sosyal mesafe kuralına uymak için koltukların üzerine karton koyduk. Yanına kimse oturmasın diye. Maskesiz yolcu da almıyoruz" dedi. Başka bir sürücü de, "Kurallara uyuyoruz. 8 kişiden fazla yolcu almıyoruz. Ekiplerin sürekli denetimi devam ediyor" diye konuştu.

Denetimler sırasında cep telefonu ile konuşan bir sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekiplerin farklı noktalarda denetimleri devam ediyor.

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