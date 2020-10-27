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27.10.2020 - 09:50 | | İHA

Kadıköy'de omuz omuza koronavirüs dansı

Kadıköy'de bir dans okulunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takmadan omuz omuza dans ettikleri o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de omuz omuza koronavirüs dansı

İstanbul'da korona virüs vak'alarının artması sonrası sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönündeki uyarıların yapıldığı şu günlerde Kadıköy'de bir dans okulunda yaşandığı iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu.

Bir dans kursuna ait olduğu belirtilen işletme içerisinde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çok sayıda kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak omuz omuza girip, dans ettiği görülüyor.

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
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