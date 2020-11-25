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25.11.2020 - 16:55 |

Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıtıldı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında polis ekipleri Kadıköy’de 7 farklı noktada stant kurarak, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı. Ekipler ayrıca bilgilendirmeler yaptığı kadınlara karanfil dağıttı.

Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıtıldı

Kadıköy’de polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla 7 farklı noktada stant kurdu. Bağdat Caddesi’nde kurulan stantta polis ekipleri, cadde üzerinden geçen kadınlara uygulama hakkında bilgilendirmeler yaptı. KADES uygulaması hakkında konuşan bir kadın, “Uygulamayı yeni öğrendim işin açıkçası. Ama tabi böyle bir şeyin yapılmış olması çok kıymetli. Ben de her platformda destekliyorum özellikle kendi üye olduğum STK’larda.” dedi.

Bir başka kadın ise, “Uygulamayı çok yerinde buluyorum. Belki bizim çevremizde yoktur ama kırsal yerlerde maalesef var. Konuşamayan da vardır. Eğitimlisi eğitimsizi de görüyor maalesef. Güzel bir uygulama bence.” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulaması kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilme imkanı sağlıyor. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacak.

 

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