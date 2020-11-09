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09.11.2020 - 02:25 | | DHA

Kadıköy'de siren sesi paniğe yol açtı

Kadıköy Koşuyolu'nda gece saatlerinde çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na ait binada saat 23.42 sıralarında, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, sistemsel bir hata nedeniyle çalmaya başladı.

Kadıköy'de siren sesi paniğe yol açtı

Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23:42'de,Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'e ait binada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için zaman ayarı yapılan siren tertibatı,ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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