Kadıköy'de siren sesi paniğe yol açtı

Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23:42'de,Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'e ait binada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için zaman ayarı yapılan siren tertibatı,ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."