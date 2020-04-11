11.04.2020 - 09:27 | | DHA
Son dakika! Kadıköy'de sokaklar ve yollar boş kaldı
Son dakika haberlere göre, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kadıköy meydanı ve sokakları boş kaldı.
Corona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle İstanbul il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını, kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de durakta otobüs bekleyen Ali Kara, "Gece işten çıktım, eve gitmek için durağa geldim. Bekliyorum ama hala otobüs gelmedi" dedi. Güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Orhan Elmas, "Gece çalıştık işten çıktık. Otobüs gelince eve gideceğim" diye konuştu.
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da ilk sabah!Gelen son dakika haberine göre, corona virüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Fırınlar, eczaneler, su dağıtım yerleri, veterinerler, sağlık merkezleri açık olacak. Yasağın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul’daki ana arterler boş kaldı.