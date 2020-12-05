Kadıköy'deki denetimde kimlikleri sahte 3 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol etti. Durdurulan taksideki 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi.

Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Taksi sürücüsü Mehmet Gözübüyük, "Gebze'de aldım yolcuları. Gaziosmanpaşa'ya götürecektim. Yapılan kimlik denetiminde kimliklerinin sahte olduğu tespit edilmiş." dedi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.





