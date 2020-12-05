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05.12.2020 - 10:45 | | DHA

Kadıköy'deki denetimde kimlikleri sahte 3 kişi yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan taksideki yabancı uyruklu 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. 3 kişi polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'deki denetimde kimlikleri sahte 3 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol etti. Durdurulan taksideki 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi.

Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Taksi sürücüsü Mehmet Gözübüyük, "Gebze'de aldım yolcuları. Gaziosmanpaşa'ya götürecektim. Yapılan kimlik denetiminde kimliklerinin sahte olduğu tespit edilmiş." dedi.  Ekiplerin denetimleri devam ediyor.


Kısıtlamada üretim durmadı, kolonyalar şişelenmeye devam ettiDüzce'de 9 ayda 81 milyon şişe kolonya üreten fabrika, dün gece 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında üretimini sürdürerek vatandaşların virüse karşı korunması için kolonya şişelemeye devam etti.
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