Kadın cinayetinden tahliye oldu! Tarlada cesedi bulundu...

Bursa Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisinde tarlasına giden bir vatandaş, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişide darp izine rastlandı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan erkek cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYETTEN HAPİS YATAN EMEKLİ POLİS



Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan erkek cesedi otopsiye alındı. Yapılan incelemenin ardından cesedin 72 yaşındaki İsmet Çatak'a ait olduğu tespit edildi. İznik'te oturan İsmet Çatak'ın emekli polis olduğu ve 9 yıl önce aynı ilçede cinayet işlediği ortaya çıktı.

Çatak'ın parasını kaptırdığı G.Ş. isimli kadını Ayasoyfa Caddesi'nde sekiz el ateş ederek öldürdüğü ve 9 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl başında tahliye olduğu öğrenildi.