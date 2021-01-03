03.01.2021 - 07:00 |
‘Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında 266 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, “Kadın cinayetleri, geçen yıla oranla yüzde 21 düştü” dedi.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada ise aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadelede yürütülen çalışmalara dikkat çekilerek, kadın cinayetlerinin azaldığı belirtildi. Bu kapsamda, kolluk personelince doldurulan ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu’nun güncellendiği ve bu sayede risk analizlerinin daha etkin yapılabileceği, adli makamların daha ivedi karar verebileceği belirtildi. Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının 1 milyon 327 bin kişinin indirdiği, ayrıca 15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulamasının bu yıl 81 ilde uygulanacağı açıklandı.
Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.