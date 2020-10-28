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28.10.2020 - 12:20 | | AA

Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı!

Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor Hacer D'ye 7 yıldır tacizde bulunduğu iddia edilen sanık hakkında 6 ayrı suçtan dava açıldı.

Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı!

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca doktor Hacer D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Cebrail Can K. hakkında, "hukuka aykırı kişisel verileri  kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve  sükununu bozma" suçlarından toplam 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası  talebiyle hazırlanan iddianame, Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık tarafından müşteki Hacer D'ye gönderilen "hakaret",  "şantaj" ve "cinsel taciz" içerikli mesajlara yer verildi.

Sanığın ifadesi alınması esnasında gergin olması, sorulara net cevap  verememesi ve psikolojisinin bozuk olduğunu belirtmesi üzerine, akıl dengesinin  yerinde olup olmaması hususunda rapor istendiği belirtilen iddianamede, Adana Dr.  Erkem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince sanığa "atipik psikoz" tanısı  konulduğu ve cezai ehliyetinin olmadığı yönünde rapor hazırlandığı kaydedildi.

Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı

İddianamede savunmasına yer verilen sanık, 40 telefon hattı  kullandığını ve Hacer D'ye atılan mesajları kendisinin gönderdiğini kabullendi  ancak müştekiye zarar vermeyi düşünmediğini öne sürerek suçlamaları reddetti.

Hacer D. ise 7 yıldır sanığın kendisini taciz ettiğini, psikolojisinin  bozulduğunu ve artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

İddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın müştekiye  yönelik farklı zaman dilimlerinde gönderdiği mesajlar ile cinsel tacizde  bulunduğu, suç işleme kararıyla değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun  birden fazla kez işlendiği anlaşıldığından zincirleme şekilde şantaj, hakaret,  tehdit ve cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılmıştır. Yine sanığın bazı internet  siteleri aracılığıyla, müştekinin WhatsApp uygulamasında kaç dakika "çevrim içi"  veya "çevrim dışı" olduğu, kaç dakika konuştuğu şeklinde bilgiler elde ettiğini  ve bu nedenle 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık hakkında akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle  ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi halinde ise sanık için  güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi.

Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı

"EMSAL NİTELİKTE BİR KARAR BEKLİYORUZ"

Doktor Hacer D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, sanığın  bir süre hastane gözetiminde tutulduğunu ancak taburcu edildiğini bildirdi.

Avukat Suvat, "Müvekkilimin hayatından kayıp giden 7 yılı var ve bu 7  yılı kabus gibi yaşamış. Sanık Cebrail Can K, hastanede gözetim altına  alındığında bir nebze rahatlamıştı. Fakat 6 haftanın sonunda sanık serbest  bırakıldı ve müvekkilim eski yaşamış olduğu şeyleri tekrar yaşayacağı korkusu ve  kaygısıyla hayatını idame ettirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Gaziantep Barosu ve sivil toplum kuruluşlarının davayı yakından takip  ettiğini belirten Suvat, şunları söyledi:

"Kilis Asliye Ceza Mahkemesinden de emsal nitelikte bir karar  bekliyoruz. Belki cezai ehliyeti olmadığı için bir ceza almayacaktır fakat en  azından hastanede yatarak, tedavi şeklinde bir güvenlik tedbiri uygulanması  gerektiği kanaatindeyiz. Sanık şu an dışarda. Müvekkilim, tekrar eski zamanlarda  olduğu gibi aynı şiddete, hakarete, şantaja ve cinsel tacize maruz kalma korkusu  ve kaygısı yaşıyor. Bu kaygının bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Sanık hastanede kaldığı sürede 6 haftada ne kurguladı ve çıktıktan sonra  müvekkilime ne gibi bir zarar verecek bunu bilmiyoruz. Ateş girip barut çıkmış da  olabilir. Telafisi mümkün olmayan, geri dönüşü mümkün olmayan bir zarar meydana gelmeden bu dosyada nihai bir karar almak istiyoruz."

 

 

 

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