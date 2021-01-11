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11.01.2021 - 12:54 | | AA

Kadın doktoru 7 yıldır taciz ediyordu! Yeni gelişme

Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kadın doktoru 7 yıldır taciz ediyordu! Yeni gelişme

Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, doktor Hacer D.  ile avukatı ve tutuksuz sanık Cebrail Can K. katılmazken, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının  alınmadığı duruşma, 19 Nisan'a ertelendi.

Sanık Cebrail Can K'nin avukatı Kifayet Dağaçıkan, gazetecilere,  müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, "Mağdur vekilinin  mazeret gönderdiği görüldü. Duruşma 19 Nisan'a ertelendi. Sanığın tekrar rapor  alması için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna iletildi. Rapor geldikten sonra bir  yorum yapılması gerekmektedir." dedi.

Sanık Cebrail Can K. hakkında, Kilis Devlet Hastanesinde görevli  doktor Hacer D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla, "hukuka aykırı kişisel  verileri kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin  huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası  talebiyle dava açılmıştı.

 

 

 

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