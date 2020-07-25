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25.07.2020 - 11:05 | | DHA

Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi

Samsun'da, eli kapıya sıkışan kuzeniyle gittiği acil serviste doktor Z.K.'yi darbettiği öne sürülen Gamze K.  hakkında 'Kamu görevlisine görevinden ötürü alenen hakaret' ve 'Basit yaralama' suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası istendi.

Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi

Olay, 23 Mart günü, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze K.'yi (19) de alarak, acil servise gitti. Hasta kabulde görevli sekreter, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kuzenlere, "Burada sadece hasta kalsın" uyarısında bulundu. Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler ise pratisyen hekim Z.K.'nin (26) yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırdı, Gamze K. de doktorun başına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sırasında doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı. Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Gamze K. tutuklandı.

'DOKTORDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Gamze K. ifadesinde, 'Kuzenim Deniz ile acile gittik. Kuzenimin parmağı sıkışmıştı. İstediği röntgeni göstermek için doktorun yanına gittik. Doktor kontrol etmek için parmağına bastırdı. Kuzenimin canı acıdı ve doktora, 'Ne yapıyorsun sen, canım acıdı, yavaş bastır' dedi. Doktor da 'Eşkıya mısınız nesiniz?' diyerek, elini yukarı kaldırdı. Tokat atacak sandım. Doktor benim saçıma daldı, ben de karşılık vermek için ona daldım. Doktordan şikayetçiyim" dedi.  

'KAFAMA VURDU'

Şikayetçi olan pratisyen hekim Z.K. ise, "Acil serviste travma bölümünde çalışıyordum. İsmini şu an öğrendiğim kişiler travma bölümüne 2 erkek 2 kadın olarak geldiler. Ben de virüs salgını sebebiyle kendilerini uyararak, 'Burada sadece hasta kalsın. Diğerleri dışarı çıksın' dedim. Bunun üzerine ikili, 'Dışarıdayız ya görmüyor musun?' diyerek, serzenişte bulundu. Bu sırada Deniz A., parmağını muayene ederken, elime alır almaz, 'Canımı yakıyorsun. Ne biçim doktorsun, sen doktor musun?' diye bağırdı. Gamze K. beni muayene masası ile duvar arasına sıkıştırdı, boğazımı sıkarak kafama vurdu. Arbede sırasında güvenlik görevlileri ve personel gelerek beni kurtardı. Başıma aldığım darbelerden dolayı başım ağrıdı, görevime devam edemedim" ifadesinde bulundu.

4 YIL 2 AY HAPSİ İSTENİYOR

Gamze K., soruşturma aşamasında 2 ay önce tahliye edilerek, serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, Gamze K. için 'Kamu görevlisine görevinden ötürü alenen hakaret' suçundan 2 yıl 8 aya kadar, 'Basit yaralama' suçundan da 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 

    Emniyet şeridi magandaları!TEM’de bir kamyonun başka bir kamyona çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulans, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti.
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