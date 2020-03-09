Kadın girişimci sayısı 142 bin

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları” Şanlıurfa’da düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, 50 ilden ‘Kadın Girişimci Kurul Başkanları’ katıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin geleceği, zenginliği ve refahının girişimcilikte olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “1.5 milyon girişimcimiz ve işletmemiz var, 15 milyon kişiye istihdam sağlıyorlar. Yani bir girişimci, 10 istihdam demek. Bu girişimciler yıllarca atıl bıraktığımız, görmezden geldiğimiz kadınlarımızdan çıkacak. Biz yıllarca kadınlarımıza ‘Sen bu işi yapamazsın’ demişiz. Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre dört kat daha hızlı arttı. 10 sene önce, 2009’da tüm girişimciler içinde kadınların oranı neydi? Sadece yüzde 6. Toplam kadın girişimci sayımız tüm ülkede sadece 77 bindi. On sene sonra, 2019 itibariyla, toplam kadın girişimci sayımız, 142 bine ulaştı, yani ikiye katladık. Oran olarak da kadınlar yüzde 10’u geçti.”

9 kadın başkan

Oda ve borsalarda kadın yönetim kurulu başkanı ve kadın meclis başkanı sayısının dokuza yükseldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üye sayısının 48, kadın meclis üye sayısının 235’e çıktığını söyledi. Meslek komitelerindeki kadın üye sayısının da 800’ü bulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Özetle son 10 yılda iyi bir sıçrama gerçekleştirdik. Ama yetmez. Daha da ileri gideceğiz. Kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10’a girmeliyiz” dedi. Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’dan Feride Candemir’in kurduğu ev yemekleri işletmesinin yerel lezzetler yarışmasında 81 il arasında ilk 10’a girdiğini ve ödül kazandığını söyledi.

‘Erkekler tükenmiş’

10 yıl önce 1 milyon 130 bin olan erkek girişimci sayısının bugün 1 milyon 120 bine düştüğüne dikkati çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Erkeklerin nefesi tükenmiş. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı” dedi. Teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik alanlarında çalışanların sadece yüzde 25’inin kadın olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Fırsat verildiğinde, kadınlarımızın başaramayacakları hiçbir iş olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.