'Kadın gücüyle tüm kadınların yanındayız'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 39 ilçenin ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büroları’nın başına 36’sı kadın, 3’ü erkek amir getirildi. Kadına karşı şiddetin en fazla yaşandığı İstanbul’a günde en az 210 müracaat oluyor. Şiddet nedeniyle bürolara en fazla başvuru Pendik, Sultangazi ve Kartal’da olurken, en az başvuru ise Adalar, Şile ve Esenler’den geliyor. Kadın amirler, “İstanbul Emniyeti olarak kadın gücüyle bütün kadınların yanındayız” diyor.



Türkiye’de kadına yönelik şiddette her yıl büyük bir artış gözlenirken, ülkenin kanayan yarası haline gelen şiddete karşı son yıllarda alınan önlemler artıyor. Bu kapsamda harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yeni yılın ilk günü Bakan Süleyman Soylu imzasıyla “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayınladı. Genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeden yerine getirmeleri istendi.



39 ilçeye 36 kadın amir



Şiddetle mücadele konusunda hassasiyet gösteren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. İlçelere bağlı karakollarda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimleri kısmi olarak görev yaparken, 3 Ocak’tan itibaren tüm bu birimler şiddetle ilgili daha profesyonel hareket etmek için büro olarak hizmet vermeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, 39 ilçedeki Aile ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büroları’ndan 36’sının başına kadın amir getirdi. ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu’ Müdürü Gülpınar Adir (39), amirlerin konuya duyarlı ve farkındalığa sahip kişiler arasından seçildiğini ifade etti. Adir, “Birim müdürlerimizin hepsi profesyonel anlamda eğitildiler. Görevli oldukları ilçede sadece kadın ve aileye şiddet vakalarıyla ilgilenecekler. İstanbul il teşkilatı olarak bürolarımızdaki tüm görevli amirlerimizle, üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız. İstanbul Emniyeti olarak kadın gücüyle bütün kadınların yanındayız” dedi.









‘Eğitimler veriyoruz’



Bürolarda çalışan personel eğitimlerine de geçtiğimiz salı günü başladıklarını ve ilk etapta 500 personele eğitim verdiklerini aktaran Adir, “Eğitimlerimizi, avukat, psikolog ve çocuk psikoloğu veriyor. Personellerimize, şiddet türlerini, mağdurla mülakat, ifade almada dikkat edilecek hususlar, mağduru bilgilendirme ve yönlendirme, İstanbul özelinde karşılaşılabilecek olası sorunlar, koruma hizmetleri yönetmeliğine göre koruma şekilleri gibi konularda eğitimler veriyoruz” şeklinde konuştu. Adir, “Şiddet gören kadınların çoğu buraya çocuklarıyla birlikte geliyor. Eskiden kadının ifadesi çocukların yanında alınıyordu. Artık bürolarımıza çocuk odaları yapılmaya başlandı” dedi.



‘Ekonomik özgürlüğü olmayan vazgeçiyor’



Maltepe’de görevli olan Ayferin Demir (37) ise şunları anlattı: “Bize günde 6-7 başvuru geliyor. Her kesimden insan şiddet gördüğü için başvurabiliyor. Şikâyetçi olup daha sonra şikayetinden vazgeçen çok fazla kadınla da karşılaşıyoruz. Vazgeçen kadınların büyük bir çoğunluğu ise ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar. Yıllarca çalışmamış, ekonomik olarak tamamen erkeğin eline bakanlar vazgeçiyor.”









‘Günde 6-7 kişi’



En fazla müracaatın yapıldığı Pendik’te görevli büro amiri Ayşenur Türkecan (43), günde en az 15 müracaatın yapıldığını belirterek, “Müracaatların çoğu eş ya da eski sevgiliden şiddet görenler tarafından yapılıyor. Mağdur olan kadını tekrar mağdur etmemek adına kadının her şeyiyle biz ilgileniyoruz. Savcılığa ya da başka bir yere göndermiyoruz” diye konuştu. Kağıthane’de görevli Ezgi Aydeniz Koca (30) da, “Günde 6-7 müracaat mutlaka geliyor. Şiddet görenlerin büyük bir çoğunluğu bu şiddeti, eşi ya da sevgilisinden görüyor” dedi.



‘Fotoğraflarını ailene atarım’



En fazla müracaatın yapıldığı ilçelerden biri de Sultangazi. Buradaki burada görevli olan büro amiri Özge Özdemir ise, günde ortalama 10 kadının şiddet nedeniyle müracaatta bulunduğunu belirterek, “Kadınlara fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddette çok fazla uygulanıyor. Fiziksel şiddettense psikolojik şiddet kadınlarda olumsuz yönde daha fazla etki bırakıyor. Bunun yanı sıra siber suçlardan dolayı çok fazla müracaat alıyoruz. Kadınlar genelde sosyal medyada konuştuğu kişiler tarafından, ‘Ailene fotoğraflarını atarım’ şeklinde tehdit ediliyor” diye konuştu.



Üç erkek amir



Adalar, Şile ve Güngören’deki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu’nun başında erkek amir bulunuyor.



