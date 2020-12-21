Kadın kooperatifi güçlerine güç kattı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Kaymakam Kübra Kurtoğlu’nun öncülüğünde bir kadın kooperatifi kuruldu. Kadıncık Ana Kadın Kooperatifi’nde bir araya gelen kadınlar ilçede yetişen doğal ürünlerin yanı sıra kendi üretimleri olan dekoratif eşyalar ve yiyeceklerle ekonomiye katkı sağlıyor.

Az sayıdaki kadın kaymakamdan biri olan Kübra Kurtoğlu, 2019 yılından bu yana Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde görev yapıyor. Kurtoğlu ile Ekonomi Uzmanı İnci Mine Özkan’ın öncülüğünde ilçede haziran ayında kadınların ekonomiye katkı sağlaması amacıyla Kadıncık Ana Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. 14 kadın ve bir erkeğin ortak olduğu kooperatifte üç kategoride üretim yapılıyor. Kadınlar kendi tasarımları olan duvar süsleri, rölyef tablolar gibi dekorasyon ürünleri; üzüm, kurutulmuş meyveler, ıhlamur, turşu gibi doğal ürünler ile günlük olarak pasta, börek, gözleme gibi yiyecekler üretiyor.

Neden Kadıncık Ana?

Kaymakam Kurtoğlu, Hacıbektaş’ı yılda yaklaşık 600 bin turistin ziyaret ettiğini, ilçenin Türkiye’de en çok ziyaret edilen yerler arasında olduğunu belirtti. Turistlere yönelik projeler geliştirmeyi düşünürken kadınların işleteceği bir kooperatif kurma fikrinin doğduğunun kaydeden Kurtoğlu “Kooperatifimizin ismi ne olsun diye düşünürken ilçemizin öz kaynaklarından yararlandık. Kooperatifimize adını veren Kadıncık Ana, Anadolu’da Baciyan-ı Rum teşkilatının temsilcilerindendir ve Hacıbektaş’ta yaşamıştır. Organizasyonu, kadının yöneticiliğini, üretkenliği anlatır. O yüzden buranın ismini Kadıncık Ana koyduk. İlçemizin kadınları çok büyük bir ilgi gösterdi” dedi.

Duvar süsleri, rölyef tablolar, ahşap sehpalar gibi çeşitli dekorasyon ürünlerinin yanı sıra doğal ürünler alanında üretim yaptıklarını belirten Kurtoğlu “Hacıbektaş üzümü ile meşhur bir yer. Karaburna köyümüzde bulunan üzümleri tamamen doğal bir şekilde kurutup satışa hazırlıyoruz. Erişte, mantı, nane, kurutulmuş meyveler başta olmak üzere pek çok yöresel ürünümüz var” diye konuştu.

Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle kooperatifleşme ile tarımı birleştirdiğinizde toplumun dezavantajlı kesimlerini harekete geçirerek ekonomiye inanılmaz bir katkı sağlayabiliyorsunuz. Ata tohumlarını kooperatiflerle ve kadınlarımızla buluşturarak taşrada kooperatifleşmeyi destekleyerek ülke ekonomisine nasıl katkı sağlanacağını yaşayarak deneyimliyoruz.”