Kadın makiniste saldırı

Ayasofya Camii’nin önceki gün gerçekleştirilen dua töreni öncesinde İstanbullular bölgeye akın etti. Yoğunluk artınca İstanbul Valiliği izdihamı önlemek için Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. M1 Metro Hattı’nda çalışan makinist Gizem Gül de Valilik kararına uyarak Ulubatlı istasyonunda metroyu durdurdu. Yolcular metrodan inerken bir grup da makinist Gizem Gül’e saldırdı. Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle saldırgan grup engellenebildi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan “Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

“Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım.”