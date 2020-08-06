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06.08.2020 - 16:41 | | DHA

Kadın polisin maske taktırma çabası

Türkiye genelinde yapılan corona virüs denetimleri kapsamında Çorum il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerince uygulama yapıldı. Ekipleri fark edenlerin maske taktığı görülürken, görevli bir kadın polis, vatandaşların maske takmaları için yoğun çaba verdi.

Kadın polisin maske taktırma çabası

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak koronavirüs denetimleri yapıldı. Çorum’da da polis ve zabıta ekipleri, il genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kalabalık ortamlara girerek vatandaşları, maske takmayanları noktasında tek tek uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara da ekiplerce maske verildi

YAŞLI ADAMI İKNA ETTİ

Ekipleri fark edenlerin maske taktığı görülürken, görevli bir kadın polisin vatandaşları maske takmaları için verdiği çaba da dikkat çekti. Caddede maskesiz dolaşan yaşlı vatandaş, kadın polisin uyarısına karşı ‘Ben maske takmam, maskeye karşıyım’ dedi. Kadın polis memuru, diyalog kurduğu yaşlı adamı maske takmaya ikna etti. Sokak ve caddede maske takmayanları tek tek uyaran kadın polisin 30 dakikada yaklaşık 100 kişinin maske takmasını sağladı. 

Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.
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