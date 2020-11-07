MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı
ABONE OL
07.11.2020 - 13:33 | | DHA

Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı

Bolu'da, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A.  isimli kadın, 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde ve 116,15 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan C.A. isimli kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, C.A.'yı (32) gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde, evinde yapılan aramada ise 116.16 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

    Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

    Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

    Sıradaki Haber