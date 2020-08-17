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17.08.2020 - 11:36 |

Kadın sürücü ölümden döndü!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’da şarampole uçan otomobilin kadın sürücüsü ölümden döndü.

Kadın sürücü ölümden döndü!

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yenişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 16 RU 957 plakalı özel otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atan otomobil ters vaziyette durdu.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koştu. Ters vaziyette duran araçtaki kadın sürücü çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

 

 

 

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