Kadın yelkenciler Fransa’da yarışıyor

Yasemin Akyıl, Burcu Filibeli, Zeynep Sanduvaç ve Tuğçe Menay’dan oluşan yelkencilerimiz iki günlük turnuvada 34 takımla yarışıyor. Türkiye’yi denizlerde temsil etmenin gururunu yaşayan yelkencilerden Yasemin Akyıl şunları söyledi: “Bu yıl Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ülkemizi denizde temsil ediyoruz. Women’s Cup’ın bu yıl onuncusu düzenleniyor. Dünya’da kadın yelkencilik alanında düzenlenen en kapsamlı organizasyon diyebiliriz. Milli takımda Laser Radial, Europe ve 470 sınıflarında yarıştım. Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda temsil ettim. Burcu Filibeli yat yarışlarında ana yelken pozisyonunda görevli. Sportboatta ise ana yelken ve trimde görev alıyor. Zeynep Sanduvaç ile yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Trim ve piano pozisyonlarında yarışıyor. Tuğçe Menay ise küçüklükten beri sporun içinde. Triatlon ve trailrunning yarışlarına katılıyor. Sportif yelkenciliğe Türkiye’de başlayıp şimdi Fransa’da devam ediyor ve baş üstü pozisyonunda yer alıyor.”

‘Kadınlar kendine güvensin’

Gelecek planlarında J70 Türkiye ve Fransa J80 turu, Türkiye ve Avrupa Şampiyonaları’nın olduğunu belirten başarılı yelkencilerimiz, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Yelkende son yıllarda kadın sayısında artış var. Bu dal teknik bir spor olduğu için 40 feete kadar olan teknelerde kadın gücüyle erkekler kadar performanslı yarışılabilir. Yaklaşık on yıldır erkek, kadın ve karma takımları yetiştirip yarışmalara katılıyoruz. Daha iyisi olması için kadınların kendilerine

güvenmeleri gerekiyor.”