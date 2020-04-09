‘Kadına şiddete karşı mücadele sürüyor’

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, “81 ilimizde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, 3 bin 482 kapasite ile 145 kadın konukevi; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için rehberlik, destek ve yönlendirme uygulamalarını sürdürmektedir” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Alo 183 Sosyal Destek Hattı”nın, şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.

Yerinde müdahale

Bakan Selçuk, “Koronavirus ile mücadelenin yoğunlaştığı bu dönemde kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirler 7/24 takip edilmekte, sorun alanlarına hızla ve yerinde müdahale edilmektedir. Kadın cinayetleri 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihine göre, bu yıl aynı dönemde yüzde 22 oranında azalmıştır” bilgisini verdi.