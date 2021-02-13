‘Kadından Kadına SES’ 7 Mart’ta

Etkinliğe katılmak isteyen kadınlar http://sesdernegi.org/kadindan-kadina-ses/ adresinden başvuru yapabilecek. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, ilk defa 8 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlediği SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinliğini, bu yıl Kadından Kadına SES ismiyle sanal bir buluşmaya dönüştürüyor. Kadından Kadına SES; her yaş ve deneyimden kadını, ortak konularda eşleştirerek tecrübelerini birbirleriyle paylaşmalarını hedefliyor.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, “Kendi çevrelerine sıkışan ve giderek daha çok içe kapalı yaşayan kadınların ses vermesi ve sorunlarını baş başa paylaşması kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirecektir. Biliyoruz ki kadınların konuşacakları ortak çok şey var” dedi.