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28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Kadını, çocuğu, aileyi korumak asli görevimiz’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kadını, çocuğu ve aileyi korumak, hem şiddetten hem de başka mağduriyetlerden korumak bizim asli görevlerimizdendir, boş bırakamayacağımız bir alandır” dedi.

‘Kadını, çocuğu, aileyi korumak asli görevimiz’

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Eşref Bitlis Toplantı Salonu’nda düzenlenen Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı’na katıldı.

KADES’te hedef 1 milyon

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planını oluşturduklarını hatırlatarak, “Ocak ayında 1000 elektronik kelepçe kapasiteli izleme merkezini yürürlüğe koyacağız. Elektronik kelepçenin, izleme mekanizmasıyla en önemli önleyici unsur olduğunu düşünüyorum” dedi.

Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ve önleyici tedbirlerle birçok kadının şiddete maruz kalmasını ve ailelerin travma yaşamasını engellediklerini vurguladı. Şu ana kadar KADES’e 52 bin 709 ihbar geldiğini belirten Soylu, “KADES’i indirme sayısı 828 bin 377 oldu. Hedefimiz bu yıl sonu itibarıyla 1 milyon. Bütün jandarma mensuplarımıza bir hedef veriyorum. Bugünden itibaren 3 gün içinde her kadın mensubumuz 10 adet uygulama indirtecek” talimatı verdi.

Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük olarak alınan önleyici tedbir kararlarında geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 oranında artış yaşandığını söyleyen Soylu, “Geçen yılın ilk 10 ay 20 günlük periyodunda kadın cinayetlerinde can kaybı 308 idi. Bu yıl ise sayı yüzde 24 azalışla 234 oldu” diye konuştu.                                                 

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