‘Kadının beyanı esas alınmalıydı’

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan 13 yıllık evli, altı çocuk annesi Fatma Altınmakas (32) iddiaya göre, kayınbiraderi S.A. tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadıklarını kendi ailesiyle paylaşan genç kadına, hemen gidip şikâyetçi olması söylendi. Yaşadıklarını eşiyle de paylaşan genç kadın, eşi Kazım Altınmakas (38) ile Malazgirt Jandarma Karakolu’na giderek eşinin kardeşi S.A. tarafından üç ay boyunca ölüm tehdidiyle cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Fatma Altınmakas’ın şikayeti üzerine S.A gözaltına alındı. Ancak iki gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A. serbest kaldıktan sonra, Kazım Altınmakas 14 Temmuz’da eşi Fatma Altınmakas’ı öldürdü. Kız kardeşinin öldürülmesine ve kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.A.’nın serbest bırakılmasına tepki gösteren ağabey avukat Mir Bedirhan Ayaz Milliyet’e konuştu:

‘2005’te kardeşini öldürdü’

“Kız kardeşim 12 Temmuz’da cinsel istismara uğradığını ailemle paylaşmış, bunun üzerine ben hemen kardeşimi arayıp gidip şikâyetçi olmasını söyledim. bunun üzerine kardeşim eşiyle birlikte Malazgirt Jandarma Karakolu’na gidip aynı gün şikâyette bulundul. Kardeşim S.A. tarafından üç ay boyunca ölüm tehdidi almış ve adam kardeşimi çocuklarını öldürmekle tehdit etmiş. Şahıs 2005 yılında da kendi öz ağabeyini öldürdüğü için kardeşim de korkudan sessiz kalmış. Şikâyette bulundu ve şikâyetin üzerine şahıs gözaltına alındı. Şahıs gözaltına alındığında, böyle bir şeyin olmadığını iftiraya uğradığını söylüyor. Bunun üzerine adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. Şahıs serbest kaldıktan sonra kız kardeşim eşi Kazım Altınmakas tarafından iki kurşunla öldürülüyor.”

“Kız kardeşimin eşi tarafından öldürülmüş olmasını hâlâ anlamış değiliz. Çünkü kız kardeşim kolluğa şikâyetçi olmak için eşiyle birlikte gitti. Karakolda eşi ifade verirken yanında sen vardın. İki gün geçtikten sonra neden böyle bir şey yaptın? Burada toplumsal bir baskının olduğu kanaatindeyiz. Bu şahıs tetiği çekmiş olabilir ama bu şahsı azmettiren, ailesi ve kardeşleridir. S.A. gözaltında serbest kaldıktan sonra ağabeyine ‘Eşin bana iftira atıyor. Sen eğer eşini öldürmesen, ben çocuklarını ve eşini öldüreceğim’ diye beyanda bulunuyor. Sonra da bu olay gerçekleşiyor.”

‘ÜÇ AY ÖLÜM TEHDİDİYLE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI’

“Kardeşime ifadesi alınırken, ‘S.A. size fiziki şiddet ve darp uyguladı mı?’ diye soruyorlar. Kardeşim, orada şiddet ve darp uygulamadığını söylüyor. Ancak kardeşim Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor ve orada darp edildiğine dair rapor çıkıyor. Kardeşimin ifadesi alınırken de bir tercümanın atanması gerekiyordu çünkü Türkçesi o kadar iyi değil. Mahkeme de, fiziki şiddet yoksa, rızaya dayalı bir ilişki olduğunu düşünerek S.A.’yı bıraktı diye düşünüyorum. Oysa kardeşim üç ay boyunca ölüm tehditliyle cinsel istismara maruz kaldığını söylüyor. Ancak mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmıyor. Oysa kadının beyanın esas alınmalıydı. Savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediyor, mahkeme serbest bırakıyor. İster haklı, ister haksız olsun günah keçisi olarak hep kadınlar görülüyor. Kardeşimin faili tek kişi değil, kardeşim toplumsal baskı ile öldürüldü. Kardeşime tecavüz eden S.A.’nın da tutuklanıp yargılanması ve en ağır cezayı gerekiyor.”