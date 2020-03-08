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08.03.2020 - 16:09 | | DHA

Kadınlar Günü gezisi feci kaza! 35 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu kadın, 35 kişi yaralandı.

Kadınlar Günü gezisi feci kaza! 35 yaralı

Kaza, Kadirli- Karatepe yolu Kaleler mevkiinde meydana geldi. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arslantaş Açık Hava Müzesi'ne düzenlediği geziden dönenleri taşıyan Sezgin Açıkalın yönetimindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Büyük çoğunlu kadın olan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

ŞOFÖR, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından jandarma, otobüs şoförü Sezgin Açıkalın'ın ifadesine başvurdu. Yaralıların hastaneye taşınmasının ardından otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Otobüs kaldırıldığı sırada Sezgin Açıkakalın, gözyaşlarını tutamadı.

 

 

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