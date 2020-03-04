Kadınlar Günü ne zaman? Dünya Kadınlar Günü 2020 tarihi ve mesajları...

Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Bu özel gün için net tarihin ne zaman olduğu sorgulanıyor. Peki Dünya Kadınlar Günü ne zaman? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihi 2020...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 2020 NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

“Dünyayı her zaman daha iyisi için değiştirip, güzel günler yarattınız. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”

“En ihtiyaç duyulan anlar yardım elini uzatan, yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”

“Benim için bir abladan fazla oldun. Hayatımı değiştiren, yaşamıma yön veren kadın oldun. Hayatta her şey gönlünce olsun. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.”

“Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.”

“Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.”

“Hiç bir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun.”

“Hayat karanlık ise hayatın yaşam dolu yegane ışığı sensin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.”

“Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”

“Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim.”

“Bu özel günde hayatı kutla. Eğlen, kalbinin söylediklerinin peşinden git. Çünkü bugün ve her gün senin ve kadınların günü. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.”

Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun…

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.