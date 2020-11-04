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04.11.2020 - 07:00 |

Kadınlara ‘gün’ çağrısı: Yapmayın, erteleyin

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerek, ‘Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Kovid vakalarına rastlanıyor’ uyarısı yaptı

Kadınlara ‘gün’ çağrısı: Yapmayın, erteleyin

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte alınan tüm tedbirlere ve yapılan tüm denetimlere rağmen Kovid-19 vakalarında artışın devam ettiğine dikkati çekerek, kurallara daha fazla uyulması gerektiğini ifade etti. Twitter’dan yaptığı paylaşımda Vali Yavuz kadınlara da seslendi:

“Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Kovid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ile 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim! Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Kovid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım!” 

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