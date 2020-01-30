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30.01.2020 - 11:59 | | İHA

Kadınları fuhuşa zorlayan kişiler gözaltına alındı!

Ankara’da yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kadınları fuhuşa zorlayan kişiler gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

 

 

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