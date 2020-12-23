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23.12.2020 - 12:08 | | DHA

Kadınların apartman bodrumundaki gecesine polis baskını

Antalya'da kadınların apartmanın bodrumunda düzenlediği kına gecesi, polis baskınıyla sona erdi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları belirlenen 11 kişi hakkında, toplam 30 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kadınların apartman bodrumundaki gecesine polis baskını

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Kadınların bodrum katında kına gecesi düzenlediğine yönelik ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize, resmi ve sivil ekipler harekete geçti.

Düzenlenen baskında, bodrum katındaki kına gecesine çok sayıda kadının katıldığı görüldü.

Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 9 kadın ile maske takmadıkları tespit edilen 2 kadına, toplam 30 bin 150 lira ceza uyguladı.

Kadınların apartman bodrumundaki gecesine polis baskını



 

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