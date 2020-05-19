Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek? Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi hangi gün, bugün kandil mi?

Kadir Gecesi ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek soruları sorulmaya devam ediyor. Peki Bu gece Kadir Gecesi mi? Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Hira mağarasında Alak suresinin ilk beş ayeti bu gece mi indirilmeyte başlandı.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kadi Gecesi her yıl Ramazan ayının 27'inci gecesinde idrak edilmektedir. Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs Salı (Bugün) idrak edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

“Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadîr, 97/1-5)

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.