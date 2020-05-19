Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gece idrak edilecek?

Her Ramazan ayında şüphesiz en beklenilen gece olan Kadir Gecesi heyecanı bu yıl da heyecanını koruyor. İslam alemi için en anlamlı olan bu gecede bol bol dualar edilir, ibadetler yapılır, tövbeler edilir. Kadir Gecesi büyük maneviyat duygularıyla idrak edilir. Bu özel gecede kuranlar okunur, tesbihler çekilir, namaz kılınır. Şükürlerin edileceği Kadir Gecesi anlamına yakışır bir şekilde idrak edilir. Her yıl Ramazan ayının farklı tarihlerine denk gelen Kadir Gecesi bu yıl ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi yarın mı? İşte Kadir Gecesi 2020 tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? KADİR GECESİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 Salı günü idrak edilecek.