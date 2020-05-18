MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kadir Gecesi hangi dualar edilir? İşte Kadir Gecesi duaları ve 2020 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
ABONE OL
18.05.2020 - 20:54 |

Kadir Gecesi hangi dualar edilir? İşte Kadir Gecesi duaları ve 2020 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

2020 Kadir Gecesi yarın gece idrak edilecek. Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala milyonlarca vatandaş Kadir Gecesi için arayışa geçti. İşte Kadir Gecesi duası okunuşu, anlamı ve en güzel mesajları...

Kadir Gecesi hangi dualar edilir? İşte Kadir Gecesi duaları ve 2020 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

İslam alemi Kadir Gecesi heyecanını yaşıyor. Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi'ni sevdikleriyle paylaşmak isteyen okurlarımız için birbirinden güzel Kadir Gecesi mesajlarını derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Gecesi duaları...

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadir geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

ALLah'ım bugünün HikmetiyLe; İçimizi SevginLe, Dışımızı ŞefkatinLe, Rızkımızı BereketinLe, Ömrümüzü RahmetinLe doLdur. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Kadir Gecesi hangi dualar edilir İşte Kadir Gecesi duaları ve 2020 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Bugün unuttuğum kişileri hatırladığım gün değil, çok sevdiğim kişileri dua ile andığım özel bir gündür. 'Ben beni seven ümmetimi almadan cennete gitmem' diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile kandilimiz mübarek olsun.

Ben Fakir,Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller

Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Ömrümüzün bir muhasebesini yapabilmek ve hayatımızı 'helal ve haram' sınırlarını gözeterek bir istikamet çizebilme ümidiyle, Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Dostun hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, açlara aş, toklara iman ve itikat, evlerimize huzur bereket, vatanımıza refah ver. (Amin) hayırlı Kandiller.

Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zipline nedir, nasıl yapılır? Türkiye'de zipline nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?

Zipline nedir, nasıl yapılır? Türkiye'de zipline nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

İletişim Başkanı Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız

İletişim Başkanı Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız

Sıradaki Haber