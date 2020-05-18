Kadir Gecesi hangi dualar edilir? İşte Kadir Gecesi duaları ve 2020 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

İslam alemi Kadir Gecesi heyecanını yaşıyor. Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi'ni sevdikleriyle paylaşmak isteyen okurlarımız için birbirinden güzel Kadir Gecesi mesajlarını derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Gecesi duaları...

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadir geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

ALLah'ım bugünün HikmetiyLe; İçimizi SevginLe, Dışımızı ŞefkatinLe, Rızkımızı BereketinLe, Ömrümüzü RahmetinLe doLdur. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Bugün unuttuğum kişileri hatırladığım gün değil, çok sevdiğim kişileri dua ile andığım özel bir gündür. 'Ben beni seven ümmetimi almadan cennete gitmem' diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile kandilimiz mübarek olsun.

Ben Fakir,Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller

Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Ömrümüzün bir muhasebesini yapabilmek ve hayatımızı 'helal ve haram' sınırlarını gözeterek bir istikamet çizebilme ümidiyle, Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Dostun hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, açlara aş, toklara iman ve itikat, evlerimize huzur bereket, vatanımıza refah ver. (Amin) hayırlı Kandiller.