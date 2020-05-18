18.05.2020 - 09:44 |
Kadir Gecesi ne zaman 2020, hangi gün? Kadir Gecesi bugün mü - yarın mı idrak edilecek?
Kadir Gecesi için sabırsızlık başladı. İslam aleminin en önemli gecesi olan Kadir Gecesi'nin önemi oldukça büyük. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde Kuran indirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bol ibadet ile geçecek olan Kadir Gecesi ne zaman 2020, hangi gün? Müslüman vatandaşlar tarafından büyük merakla araştırılan Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte Kadir Gecesi 2020 tarihi...
Her Ramazan ayında şüphesiz en beklenilen gece olan Kadir Gecesi heyecanı bu yıl da heyecanını koruyor. İslam alemi için en anlamlı olan bu gecede bol bol dualar edilir, ibadetler yapılır, tövbeler edilir. Kadir Gecesi büyük maneviyat duygularıyla idrak edilir. Bu özel gecede kuranlar okunur, tesbihler çekilir, namaz kılınır. Şükürlerin edileceği Kadir Gecesi anlamına yakışır bir şekilde idrak edilir. Her yıl Ramazan ayının farklı tarihlerine denk gelen Kadir Gecesi bu yıl ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi yarın mı? İşte Kadir Gecesi 2020 tarihi...
KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? KADİR GECESİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?
Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 Salı günü idrak edilecek.
20 bin çay üreticisinin gelmesi beklenen Rize'de terbirler üst seviyedeDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize’de alarm verildi. Kent girişinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak.