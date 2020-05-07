Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç ibadeti gerçekleştirilmeye başlandı. Üç aylar içerisinde bulunan Ramazan ayı dua edilerek namazlar kılınarak geçirilirken Kadir Gecesi'ne yaklaşılıyor. Müslüman dünyası Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceğini merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA 2020?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27.gecesine denk geliyor. Bu sene Ramazan ayının 27.gecesi 19 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı