Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? 2020

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi'nin anlamı oldukça değerli. Kadir Gecesi'nin önemini merak edenler, arayışa koyuldu. Her yıl Ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl ayın kaçına denk geliyor? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi önemi nedir? İşte Kadir Gecesi hakkında bilinmesi gerekenler...

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”

Görüldüğü üzere bu ayette, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran-i Kerimin indirilmesi, insanlığın hidayetine bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam ve değer taşır.

Peygamberimiz (sav) bir hadisi şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanabilmelerine karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiğini bildirmektedir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020 Salı günü idrak edilecek.