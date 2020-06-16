16.06.2020 - 13:58 |
Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?
Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş tatilde birlikte yakalandı. İkili önlem almaya çalışırken özellikle Tilki'nin hayranları 'Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?' sorusunu sormaya başladı.
Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş plajda görüntülendi ve büyük panik yaşadı. ikili, habercilerin olmadığını öğrenince deniz girdi ve locaya da perde çekti. Bu gelişmenin ardından Kadir Şeker hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar biyografisini araştırmaya başladı.
KADİR GÜNEŞ KİMDİR?
Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Yaşı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
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