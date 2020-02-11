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11.02.2020 - 07:00 |

‘Kadir’i yalnız bırakmayacağız’

Milletvekilleri, Konya’da kız arkadaşı Ayşe D.’yi darp eden Özgür Duran’ı engellemek isterken ölümüne yol açan ve kasten öldürme suçundan tutuklanan 20 yaşındaki Kadir Şeker’e ilişkin açıklamada bulundu.

‘Kadir’i yalnız bırakmayacağız’
BAHAR ATAKAN Ankara

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, “Emine Bulut katledilirken müdahale etmek yerine seyretmişlere isyan etmiştik. Şimdi Kadir seyretmedi. Sırtını dönüp gitmedi. İnsana, adama yakışanı yaptı. Kadir’i yalnız bırakmayacağız” dedi.

Milletvekillerinin konuya ilişkin Milliyet’e yaptıkları değerlendirmeler, özetle şöyle:

İYİ Partili Ayhan Erel: TCK’ya göre; ‘bir ölüme kayıtsız kalmak da’ suçtur. Kadir’e ceza verilmemesi kanaatindeyim. Kadir’e verilecek ceza, bundan sonra toplumun çok daha duyarsız kalmasına yol açabilir.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi: Adalet mekanzimasının kadına yönelik şiddet konusunda ağır kaldığı, çoğunlukla cezasızlığı meşru kıldığı bir gerçek.Kadir Şeker vakası hukuk ile insan vicdanı arasında bir tercih konusuna dönüşmüş durumda.

MHP’li Nevin Taşlıçay: Soruşturma sürecinde olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde olup olmadığı iyi incelenmeli ve bu yönde bir saptama olursa Kadir Şeker’in hakları ve özgürlüğü meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde korunmalıdır.

‘Tepkisiz kalamadı’

Kadir Şeker’in Ankara’da ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, “Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. O duyguyla reaksiyon verdi ve kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı. Kardeşim gerçekten karıncayı incitemeyecek bir insandır” dedi.

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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