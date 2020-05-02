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02.05.2020 - 21:02 | | DHA

Kafası korkuluğa sıkıştı! İtfaiye ekipleri yardımına koştu

Şanlırurfa'da, oturdukları evin balkonunda oyun oynadığı sırada başı demir korkuluğa sıkışan 3 yaşındaki M.K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası korkuluğa sıkıştı! İtfaiye ekipleri yardımına koştu

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan M.K.'nın başı demir korkuluklara sıkıştı. Durumu gören ailesi müdahalede bulunsa da başarılı olamayınca itfayeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerie gelen itfaye ekiplerince hidrolik ayırma setiyle demir korkuluklar ayrıldı ve M.K. kurtarıldı. 

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