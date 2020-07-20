MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kafasında büyük kitle nedeniyle 'yaşamaz' dendi! Hale bebek yaşama tutundu
ABONE OL
20.07.2020 - 11:52 | | AA

Kafasında büyük kitle nedeniyle 'yaşamaz' dendi! Hale bebek yaşama tutundu

Konya'da, anne karnındayken kafasının iki katı büyüklüğünde oluşan kitle nedeniyle "yaşamaz" denilen Hale bebek, yapılan  başarılı ameliyatla yaşama tutundu.

Kafasında büyük kitle nedeniyle 'yaşamaz' dendi! Hale bebek yaşama tutundu

Kentte yaşayan Havva ve Alaaddin Günaydın çifti, doğacak dördüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanı içerisinde, hastanedeki rutin kontrollerine devam etti.

Bebeğin, anne karnında 7 aylıkken ultrasonda kafatasında bir kitle tespit edildi. Doktorların, "anne karnında bebeğin hayatına son verilmesi" önerisine sıcak bakmayan aile, çocuklarının doğmasını istedi.

Bebeğin kafatasında oluşan ve gittikçe büyüyen kitle nedeniyle 7 aylıkken sezaryenle alınmak zorunda kalınan Hale bebek, hastanede yoğun bakıma alındı.

Doktorların, "fazla yaşamaz" dediği minik Hale, sevk edildiği özel bir  hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kalkan ve ekibinin  başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Kalkan yaptığı açıklamada, kafasında kitle  ile dünyaya gelen Hale bebeğin ailesinin, kendilerine bir ay önce başvurduğunu ve  durumu anlattıklarını söyledi.

Yaptıkları değerlendirmenin ardından, yoğun bakımdaki Hale bebeği  vakit kaybetmeden kendi hastanelerine naklettiklerini ifade eden Kalkan, "Bu  hastalık 'oksipital ensefalosel' dediğimiz yani anne karnındaki bebeğin sinir  sistemi ve kafatası kemiğinin anormal gelişmesinden kaynaklanır ve çok nadir  görülür. Bebeğin, normal gelişemeyen kafatası bölgesinde, beyin dokusuyla beyine  ait yapılar dışarıya doğru çıkarak bir kese şeklini alır ve gittikçe büyür. Hale bebeğin kafatasından dışarıya çıkarak oluşan devasa kitle, kafasının iki katı  büyüklüğünde ve yaklaşık 30 santimetreydi." diye konuştu.

"BU HASTALIK 5-10 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLEN NADİR BİR OLAY"

Kalkan, Hale bebeğin, yapılan tetkik ve muayenenin ardından 2,5 saat  süren başarılı bir operasyonla kafasındaki kitleden kurtulduğunu anlattı.

Ameliyatın ardından bebeğin kafatasından herhangi bir sıvı sızıntısı  gerçekleşmediğini ve yaranın çok hızlı iyileştiğini belirten Kalkan, bebeğin  sağlığının şu anda gayet iyi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kalkan, Hale bebeğin tedavi sürecinin ardından tüm  fonksiyonları normale döndükten sonra taburcu edildiğini belirterek "Bebeğin,  ilerleyen dönemlerde ciddi bir nörolojik sorun yaşamadan hayatına devam edeceğini  ümit ediyoruz. Sağlığı şu anda gayet iyi. Bu hastalık, 5-10 bin doğumda bir  görülen nadir bir olay. Bazı aileler bu anomali nedeniyle gebeliğe anne karnında  son verebiliyor. Ancak cerrahi olarak bu tedavi mümkün." ifadelerini kullandı.

"ÜMİDİMİZİ HİÇ YİTİRMEDİK"

Kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Alaaddin Günaydın ise doktorların, bebeğin "Anne karnında hayatına son verilmesi" önerisine rağmen hiç ümitlerini kaybetmediklerini söyledi.

Kızlarını hayatta tutabilmek için hastaneleri kapı kapı gezdiğini dile getiren baba Günaydın, "Bebeğimiz 7 aylıkken sezaryenle doğduktan sonra yoğun bakıma alındı. Ancak doktorlar yaşamasından ümitli değildi. Çok hastane gezdim.  Ardından Erdal hocamla tanıştık. Kendisi bu ameliyatı yapabileceğini söyledi.  Kızımızın başındaki kitle başarılı bir operasyonla alındı. Çok şükür şu anda sağlığı iyi." diye konuştu.

 

 

 

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kafasında büyük kitle nedeniyle 'yaşamaz' dendi! Hale bebek yaşama tutundu

Kafasında büyük kitle nedeniyle 'yaşamaz' dendi! Hale bebek yaşama tutundu

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Lise tercihi yapacaklar 'e-Okul giriş nasıl yapılır?' diye soruyor... İşte yanıtı...

Lise tercihi yapacaklar 'e-Okul giriş nasıl yapılır?' diye soruyor... İşte yanıtı...

Sıradaki Haber