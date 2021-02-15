Kafe, restoran ve lokanta sahipleri iş yerlerinin açılmasını ve müşterilerini mekanda ağırlamak istiyor. Pandemide zor günler geçiren binlerce esnaf normalleşme için sabırsızlıkla bekliyor. Peki, kafe (cafeler), restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.