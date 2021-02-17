Kafe, Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan kararlarda...

Kafe, Lokanta ve restoranların ne zaman açılaağı konusunda işletme sahipleri ve vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Pandemi nedeniyle Aralık ayında getirilen yasaklar ile birlikte kafe lokanta ve restoranların sadece gel-al ve paket servis hizmeti vermesine müsade edilmişti. Uzun bir süredir müşterilene kavuşmanın hayalini yaşayan işletme sahipleri açılacakları günü merak içerisinde araştırmaya devam ediyor.

Kafe, Lokanta ve restoranların açılış tarihi için Mart ayı işaret edilirken birçok öneride göz önünde bulunduruluyor. İşletmelerde 45 dakika oturma süresinin bulunması ve kapasitenin % 30'u oranında müşteri alınması göz önünde bulundurulacak

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak. Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.