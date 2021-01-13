Kafe, Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu son günlerin en merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle sadece paket servis veya gel al hizmeti verebilen kafeler ve restoranların ne zaman müşteri kabul edeceği araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yüksek kira bedelleri azalan müşteri, paket servisin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle kafe ve restoran sahipleri yeniden eski günlerine dönmeyi dört gözle bekliyor. Peki Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılama çalışmalarının Perşembe-Cuma günü başlayacağının müjdesini verirken koronavirüs yasakları ile ilgili ise bu yasakları kademeli olarak kaldıracağız ancak şu an vaka ve can kaybı sayıları tam olarak istediğimiz düzeyde değil açıklamasında bulundu

Alınan tedbirler ile birlikte gözle görülür bir düşüşün yaşandığı vaka ve can kaybı sayıların tablonun bundan bir ay öncesine göre çok daha iyi bir durumda olduğunu ifade etti. Kafe, lokanta ve restoranların aşılamanın bu hafta içerisinde başlıyacağı göz önünde bulundurulursa ilerleyen süreçte Şubat ayında yasakların kademeli olarak kaldırılabileceği Bilim Kurulu üyesi tarafından öngörülmüştü.