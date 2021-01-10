Kafe, restoran ve lokantalar uzun bir süredir müşterilerini ağırlayamıyor. Paket servisi yapan işletmeler korona tablosunun hızla düşüşe geçmesinin ardından binlerce kişi "Kafe, restoran ve lokantalar açılıyor mu? Kahvehaneler ne zaman açılacak?" sorularına ağırlık vermiş durumdalar...

CAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklama yok. Kısıtlamalar devam ediyor. Net tarih paylaşılmış değil.