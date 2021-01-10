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10.01.2021 - 16:06 |

Kafe, restoran ve lokantalar açılıyor mu? Kahvehaneler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla Kafe, rastorn ve lokantalar paket servisi yapabiliyor. Müşterilerini ağırlayamayan işletmeler bir an evvel hizmete başlamak istiyor. Birçok iddia ortaya atılırken "Kafe, restoran ve lokantalar açılıyor mu? Kahvehaneler ne zaman açılacak?" soruları peş peşe geliyor.

Kafe, restoran ve lokantalar açılıyor mu? Kahvehaneler ne zaman açılacak?

Kafe, restoran ve lokantalar uzun bir süredir müşterilerini ağırlayamıyor. Paket servisi yapan işletmeler korona tablosunun hızla düşüşe geçmesinin ardından binlerce kişi "Kafe, restoran ve lokantalar açılıyor mu? Kahvehaneler ne zaman açılacak?" sorularına ağırlık vermiş durumdalar...

CAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklama yok. Kısıtlamalar devam ediyor. Net tarih paylaşılmış değil.

 

Kısıtlamayı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştıDiyarbakır'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı.
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