Kafeler açılacak mı 2021? Mekanlar ne zaman açılacak (lokantalar ve restoranlar)?

Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakası ilk kez mart ayında görüldü. Kafeler, restoranlar ve lokantalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Kısıtlamalar sonrasında mekanların açılacağı tarih ise merak ediliyor. Peki 2021 kafeler, restoranlar, lokantalar, mekanlar açılacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyyet'ten Nuray Babacın'ın haberine göre; Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

MEKANLAR AÇILACAK MI?

Kafelerin, restoranların, lokantaların, ve mekanların açılacağı tarih ile ilh,li, henüz net bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili net bir açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.