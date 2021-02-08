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08.02.2021 - 11:17 |

Kafeler açılıyor mu? Kafeler, restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak 2021?

Kafeler, restoranlar, lokantalar ve mekanların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle kafeler ve restoranlarda da kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarih ise merak ediliyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar ve restoranların durumu ile ilgili ayrıntılar...

Kafeler açılıyor mu? Kafeler, restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak 2021?

Kafeler açılıyor mu? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kısıtlamalarla ilgili bir açıklama gerçekleştirmişti. Açıklama sonrasında kafelerin, restoranlar, lokantalar ve mekanların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki kafeler ve restoranları ne zaman açılacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? MEKANLARLA İLGİLİ AYRINTILAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAFELERİN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

Kafelerin açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar habere eklenecek.

Korkudan evden çıkamıyorlar! Her şey 9 yıl önce başladıİstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olayda Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.
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