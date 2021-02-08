Kafeler açılıyor mu? Kafeler, restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak 2021?

Kafeler açılıyor mu? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kısıtlamalarla ilgili bir açıklama gerçekleştirmişti. Açıklama sonrasında kafelerin, restoranlar, lokantalar ve mekanların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki kafeler ve restoranları ne zaman açılacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? MEKANLARLA İLGİLİ AYRINTILAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAFELERİN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

Kafelerin açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar habere eklenecek.