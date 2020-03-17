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17.03.2020 - 12:28 | | DHA

Kafeler kepenk kapattı, İstanbul'da meydanlar boş kaldı ...

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.

Kafeler kepenk kapattı, İstanbul'da meydanlar boş kaldı ...
İstanbul'da Corona virüs etkisi! Bomboş kaldı...
İstanbul'da Corona virüs etkisi! Bomboş kaldı...
İstanbul'da Corona virüs etkisi! Bomboş kaldı...
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Corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında en son İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurulduğu duyuruldu. 

MEYDANLAR BOŞ KALDI

İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un bir diğer insan yoğunluğu görülen noktaları olan Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili de boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği meydan ve sahiller havadan görüntülendi

SAHİLLERDE 'CORONA' SESSİZLİĞİ

İçişleri  Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine 'Coronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahildeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, zabıtalarda kafelerde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu. Üsküdar Salacak Sahili'nde Kız Kulesi karşısında bulunan kafeler de bu karar doğrultusunda kapatıldı.

Üsküdar'daki kafe işletmecileri de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı. Öte yanda özellikle sabah saatlerinde vatandaşların akın ettiği Salacak sahilin boş hali ise dikkat çekti. Zabıta ekipleri sahildeki kafeleri açık olup olmadığını denetim yaptı.

Kafe çalışanı Recep Kara “Coronovirüs tehlikesinden dolayı kapatma kararı geldi. Biz de kapattık. Temizlik yapıyoruz. Normalde çok kalabalık oluyordu." diye konuştu. Başka bir kafede bulunan bir kişi "Kimse yok kapattık. Ben bekçilik yapıyorum burada" diye konuştu.

Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.
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